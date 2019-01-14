إسبانيا – أعلن رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، خافيير تيباس، موعد مباراة الكلاسيكو المرتقبة بين ريال مدريد وبرشلونة في الجولة الـ26 من الليغا.

ونقلت صحيفة “ماركا” الإسبانية، اليوم الاثنين، عن تيباس قوله إن المباراة التي ستقام على استاد سانتياغو برنابيو، ستنطلق يوم السبت في الـ2 من مارس المقبل، في تمام الساعة 20:45 بالتوقيت المحلي، أي الساعة 22:45 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة.

وتغلب برشلونة على ريال مدريد في مباراة الذهاب بنتيجة عريضة، بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد.

وينفرد برشلونة بصدارة الليغا بعد مضي 19 جولة بـ43 نقطة، فيما يحتل ريال مدريد المركز الرابع بـ33 نقطة.

المصدر: وكالات