دخول المصلين إلى قبة الصخرة بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من ساحات الأقصى

دخول المصلين إلى قبة الصخرة بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من ساحات الأقصى

القدس – أفادت مراسلة RT في القدس بأن المصلين الفلسطينيين دخلوا مسجد قبة الصخرة في ساحات المسجد الأقصى بعد ساعات من تواجد القوات الإسرائيلية فيها.

وقد منعت الشرطة الإسرائيلية اليوم الاثنين، المصلين من الدخول إلى مصلى قبة الصخرة، كما حاولت قوات إسرائيلية إدخال ضابط يرتدي القبعة الخاصة بالمتدينين اليهود (الكيبا) إلى قبة الصخرة.

وذكرت أن الفلسطينيين الساهرين على حراسة الأقصى والسدنة، تصدوا للقوات الإسرائيلية وأغلقوا أبواب المصلى.

وأوضحت أن الأبواب الرئيسية للحرم القدسي مفتوحة للمصلين، لكن القوات الإسرائيلية حاصرت مسجد قبة الصخرة ومنعت دخول المصلين إليه.

المصدر: RT