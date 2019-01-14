ليبيا – استجابة لمطالب عدد من المتظاهرين الذين قاموا بوقفة احتجاجية سلمية أمام مقر ديوان بلدية بنغازي اجتمع أمس الأحد رئيس المجلس التسييرى للبلدية المهندس الصقر عمران بوجواري مع عدد من النازحين بالمدينة.

حيث استعرض بوجواري مع النازحين وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للبلدية هذا الملف الهام والعمل على كيفية إيجاد آلية لحل بعض ما يعانيه النازحون الذين باتوا يكافحون لتغطية نفقاتهم.

وبدوره طمئنهم رئيس المجلس التسييرى لبلدية بنغازي متابعته بحرص واهتمام أوضاعهم مع رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني بشأن ايجاد الحلول المناسبة لإنهاء كافة المشاكل والعوائق التى تواجه هذا الملف.