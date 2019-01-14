ليبيا – أعلن أحمد الأربد الناطق الرسمي باسم وزارة خارجية حكومة الوفاق إنه تقرر رسمياً عدم المشاركة على اي مستوى في القمة العربية التنموية الاقتصادية والإجتماعية المزمع إقامتها بالعاصمة اللبنانية بيروت .

وفى تصريح تلقته منه المرصد بوقت مبكر من صباح الإثنين وفى آخر رد فعل ليبي على الجدل القائم حول المشاركة الليبية فى القمة ، أكد المتحدث بإسم الخارجية بأن مقعد دولة ليبيا سيكون شاغراً .

وكان وزير خارجية الوفاق محمد الطاهر سيالة قد أكد بوقت متأخر من مساء اليوم الأحد لصحيفة المرصد عدم مشاركة ليبيا فى القمة العربية الإقتصادية التنموية الإجتماعية المزمع عقدها هذا الأسبوع على مدار يومين فى العاصمة اللبنانية بيروت .

وفى حديث هاتفي لـ المرصد ورداً على سؤال ( هل إلغاء المشاركة سيكون على مستوى الوفود الاقتصادية ووزراء الخارجية وإجتماعات اللجان النوعية أم أن إلغاء المشاركة الرئاسية والوفود معاً ؟) .

أجاب سيالة بأنه قد تقرر إلغاء المشاركة فى كل الإجتماعات ، مؤكداً بذلك عدم مشاركته أو مشاركة وزير الإقتصاد علي العيساوي أو رئيس الرئاسي فائز السراج فى هذه القمة التي يدور حولها الكثير من الجدل فى لبنان

وعن مابدر من حركة أمل المعارضة لمشاركة ليبيا فى القمة من تصريحات وأفعال قال سيالة : ” غداً الإثنين سيكون هناك بيان مُرتقب من الخارجية علي ماحدث وإهانة العلم الليبي والعبث به على يد فئة من اللبنانيين ” .

وكشف بأن وفداً إقتصادياً يمثل رجال الأعمال الليبيين ، قد جرى منعه مساء الأحد من الدخول إلى لبنان بعد وصوله إلى مطار رفيق الحريري الدولي فى بيروت للمشاركة بإجتماعات على جانب القمة .

يشار إلى أن عناصر حركية من حركة أمل اللبنانية كانت قد أقدمت اليوم على إنزال العلم الليبي على الطريق المؤدي إلى مقر إنعقاد القمة فى بيروت فيما قامت أخرى بإهانة العلم وداسته بالأقدام إحتجاجاً على مشاركة ليبيا التي تتهمها الحركة بعدم التعاون فى مزاعم قضية إختفاء مؤسسها الإمام موسى الصدر بطرابلس قبل عقود .

المرصد – خاص