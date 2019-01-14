إسبانيا – انتزع فريق ريال مدريد فوزا بشق الأنفس من مضيفه ريال بيتيس، في الوقت القاتل من عمر المباراة التي جمعتهما امس، وذلك في ختام منافسات الجولة 19 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأحرز هدفي الفريق الملكي كل من، الكرواتي لوكا مودريتش، وداني سيبايوس، في الدقيقتين (13، 88) على الترتيب.

بينما سجل سيرخيو كاناليس هدف أصحاب الأرض الوحيد، عند الدقيقة 67 من زمن اللقاء.

وحقق ريال مدريد، أول انتصار له بعد تعادل وهزيمة في الجولتين السابقتين على الترتيب، ورفع رصيده إلى 33 نقطة، وتقدم إلى المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري.

في المقابل، تعرض ريال بيتيس للهزيمة الثانية على التوالي، وتوقف رصيده عند 26 نقطة، وتراجع إلى المركز السابع على سلم ترتيب الليغا.

المصدر: “silatv”