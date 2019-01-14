ليبيا – أكد وزير خارجية الوفاق محمد الطاهر سيالة بوقت متأخر من مساء اليوم الأحد لصحيفة المرصد عدم مشاركة ليبيا فى القمة العربية الإقتصادية التنموية الإجتماعية المزمع عقدها هذا الأسبوع على مدار يومين فى العاصمة اللبنانية بيروت .

وفى حديث هاتفي لـ المرصد ورداً على سؤال ( هل إلغاء المشاركة سيكون على مستوى الوفود الاقتصادية ووزراء الخارجية وإجتماعات اللجان النوعية أم أن إلغاء المشاركة الرئاسية والوفود معاً ؟) .

قال سيالة بأنه قد تقرر إلغاء المشاركة فى كل الإجتماعات ، مؤكداً بذلك عدم مشاركته أو مشاركة وزير الإقتصاد علي العيساوي أو رئيس الرئاسي فائز السراج فى هذه القمة التي يدور حولها الكثير من الجدل فى لبنان

وعن مابدر من حركة أمل المعارضة لمشاركة ليبيا فى القمة قال سيالة : ” غداً الإثنين سيكون هناك بيان مُرتقب من الخارجية علي ماحدث وإهانة العلم الليبي والعبث به على يد فئة من اللبنانيين ” .

يشار إلى أن عناصر حركية من حركة أمل اللبنانية كانت قد أقدمت اليوم على إنزال العلم الليبي على الطريق المؤدي إلى مقر إنعقاد القمة فى بيروت فيما قامت أخرى بإهانة العلم وداسته بالأقدام إحتجاجاً على مشاركة ليبيا التي تتهمها الحركة بعدم التعاون فى مزاعم قضية إختفاء مؤسسها الإمام موسى الصدر بطرابلس قبل عقود .

المرصد – خاص