الصين – بفضل شركات مثل Tesla، هناك إنطباع بأن السيارات الكهربائية باهظة الثمن، على الرغم من أن الشركات المصنعة الأخرى للسيارات تسعر سياراتها الكهربائية بنفس الأسعار تقريبًا. ومع ذلك، يبدو أن الصين لديها الحل لهذه المشكلة بعدما قامت الشركة الصينية Great Wall Motor بالكشف عن السيارة الكهربائية ORA R1 والتي تكلف حوالي 9000 دولار أمريكي.

نعم، ما قرأته صحيح. لقد تم تسعير السيارة الكهربائية ORA R1 بسعر يتراوح بين 59800 و 77800 يوان صيني، وهذا ما يعني حوالي 8600 دولار أمريكي إستنادًا إلى أسعار الصرف الحالية، مما يجعلها أرخص بكثير من معظم السيارات الكهربائية التي تم الكشف عنها حتى الآن. في الواقع، هذه السيارة الكهربائية تعد أرخص من بعض الحواسيب المكتبية مثل iMac Pro.

ومع ذلك، من الواضح أنك لن تحصل على نفس الأداء والميزات التي توفرها السيارات الكهربائية الباهظة الثمن مثل تلك السيارات التي تقدمها شركة Tesla. في الحقيقة، هذه السيارة الكهربائية بسيطة إلى حد ما وتملك بطارية قادرة على قطع مسافة تصل إلى 350 كيلومتر قبل أن تحتاج لإعادة الشحن. إحدى ميزات هذه السيارة الكهربائية هي توفرها على ذكاء إصطناعي يتيح للمستخدمين إيقاظ السيارة بعبارة ” Hello, Ora “، ولكن بخلاف ذلك، فهي لا تزال سيارة بسيطة بكل حال من الأحوال.

ومع ذلك، يجب أن تكون هذه السيارة الكهربائية مناسبة للعملاء الذين لا يملكون الكثير من المال ويرغبون في الحصول على سيارة كهربائية. ووفقا لتقرير صدر مؤخرًا من صحيفة South China Morning Post، فقد تردد أنه يتم بيع 400 آلف سيارة كهربائية صغيرة سنويًا في الصين، وبالتالي فلا شك أن هذه السيارة الكهربائية الجديدة من شركة Great Wall Motor ستساهم في رفع معدل تبني السيارات الكهربائية في الصين.