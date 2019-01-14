ليبيا – أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق في بياناً لها اليوم الإثنين أن شحنة من علاج مرض اللشمانيا ذات منشأ أوروبي ستصل إلى ليبيا نهاية الأسبوع الجاري.

الوزارة أوضحت في بيانها والذي تلقت المرصد نسخة منه بأنها قامت بحجب شحنة تقدر بـ95 حقنة من علاج مرض اللشمانيا ذات منشأ هندي استلمت عن طريق وزارة خارجية الوفاق.

وأضافت وزارة الصحة بأنها قامت بمنع وصرف الشحنة أوتوزيعها بناء على خطاب مركز الرقابة على الأغذية والأدوية بشأن عدم مطابقة الشحنة للمواصفات القياسية.

ولفت الوزراة إلى أنها اتبعت الإجراءات القانونية حيال الشحنة بعد استلامها مباشرة من خلال إحالة خطاب من المركز الوطني لمكافحة الأمراض بشأن أخذ عينة من عقار”PENTOSAM INJ B-NO:11/8-005 “للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية.