الصين – صعد فائض الميزان التجاري (الفرق بين قيمة الصادرات والواردات) للصين، بنسبة 17.14 بالمائة مع الولايات المتحدة على أساس سنوي، في 2018.

وجاء في بيانات صادرة، الإثنين، عن دائرة الجمارك الصينية، أن الفائض التجاري الصيني مع الولايات المتحدة صعد إلى 323.3 مليار دولار في 2018.

فائض الميزان التجاري الصيني مع الولايات المتحدة، بلغ 276 مليار دولار في 2017، وفق البيانات.

يأتي الارتفاع، على الرغم من الحرب التجارية التي نشبت بين أكبر اقتصادين منذ مارس/ آذار 2018، وارتفعت حدته في يونيو/ حزيران الماضي.

إلا أن الحرب بينهما هدأت قليلا منذ ديسمبر/ كانون أول الماضي، بإعلانهما هدنة لمدة 90 يوما تتخللها مفاوضات مشتركة للوصول إلى أرضية مناسبة للمبادلات التجارية.

وصعدت الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة بنسبة 11.3 بالمائة في 2018، على أساس سنوي، بينما لم تنمو الواردات إلا 0.7 بالمائة.

وبلغت قيمة الفائض التجاري الصيني مع العالم، نحو 351.8 مليار دولار، نزولا من 422 مليار دولار في 2017، بنسبة هبوط بلغت 16.6 بالمائة.

وصعدت قيمة الصادرات الصينية إلى العالم بنسبة 9.9 بالمائة في 2018 إلى 2.480 تريليون دولار، فيما صعدت الواردات بنسبة 15.8 بالمائة إلى 2.180 تريليون دولار.