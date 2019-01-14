وخرج إيسنر، الذي بلغ الدور قبل النهائي في ويمبلدون، من الدور الأول في ملبورن بارك للعام الثاني على التوالي، بعد أن خسر العام الماضي أمام الأسترالي ماثيو إيبدن.

وأنهى أوبيلكا (2.10 متر) سجل المصنف التاسع إيسنر، 2.08 متر، القياسي في عدد مرات الفوز على لاعبين أميركيين في البطولات الكبرى، والذي كان يبلغ تسعة انتصارات دون هزيمة.

وعبر إيسنر (33 عاما) عن خيبة أمله لخروجه مبكرا من البطولة، لكنه قال إنه سيحاول التعافي سريعا.

وأضاف “بعد المغادرة سأواصل العمل والتركيز وأثق أن الأمور ستصب في صالحي في المستقبل”.

وسيلعب أوبيلكا (21 عاما) في الدور التالي مع الإيطالي توماس فابيانو المصنف 102 لحجز مكان في الدور الثالث.