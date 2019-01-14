ليبيا – إنتقد قنصل حكومة الوفاق فى تونس محمد شعبان المرداس المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة وذلك على خلفية التوتر الذي نشب فى بلاده لبنان على خلفية دعوة ليبيا ممثلاً فى الرئاسي للمشاركة فى القمة .

وعبر صفحته على فيسبوك ، قال المرداس بوقت مبكر من صباح الإثنين أنا سلامة وفى معرض حديثة دائماً ما يتحدثزعن المليشيات والعقوبات الدولية ضدها وهنا أريد تذكيره بشيء .

وأضاف المرداس وهو قيادي فى كتيبة ثوار طرابلس متوجهاً لسلامة بالقول : ” إبن بلدك نبيه بري لديه مليشيا إسمها حركة أمل وهذه المليشيا هددت وفد ليبيا بالقتل في حال حضوره للقمة العربية المقامة في بلدك ” .

وقال أيضاً : ” هذه المليشيا أيضاً دنست علم ليبيا التي أتيت لها لتحل مشاكلها بحسب رواية الأمم المتحدة ، يبدو أن مليشيا بلدك تتمتع بحصانه من تصريحاتك ” . وختم قنصل الوفاق فى تونس منشوره قائلاً : ” هذا للتذكير فقط يا غسان سلامة ، هي ، بالسلامة ” .

وعلى إثره ، شن مدونون ليبيون على فيسبوك حملة للمطالبة بطرد المبعوث الأممي اللبناني غسان سلامة من ليبيا وإقفال الأبواب أمامه ، فيما رد آخرون بأن الرجل غير معني بكل هذا كونه لا ينتمي تاريخياً لحركة أمل أو للطائفة الشيعية فى لبنان أولاً وبأنه موظف يمثل الأمم المتحدة ولا يمثل نبيه برّي أو ميشال عون أو غيرهم ثانياً.

المرصد – متابعات