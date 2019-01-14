الإمارات العربية – تتجه الأنظار اليوم إلى ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين الإماراتية، حيث يواجه المنتخب الإماراتي نظيره التايلاندي، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى لكأس آسيا.

ويبحث المنتخب الإماراتي عن صدارة المجموعة بعد أن ضمن التأهل للدور الثاني.

ويلعب اليوم أيضا البحرين مع الهند ضمن المجموعة ذاتها في استاد الشارقة، في مواجهة مصيرية للـ”أحمر”.

وستقام المباراتان في توقيت واحد، في تمام الساعة 19:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة.

وتتصدر الإمارات ترتيب المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، مقابل 3 للهند وتايلاند، ونقطة للبحرين.

ويتأهل إلى دور الـ16 بطل ووصيف كل من المجموعات الست، إضافة إلى أفضل أربعة منتخبات حلت في المركز الثالث.

وصعدت الإمارات رسميا إلى الدور المقبل بغض النظر عن نتيجة مباراتها مع تايلاند، حيث ضمنت على الأقل الحلول ضمن أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث.

وستكون حظوظ تايلاند والهند متساوية في التأهل ومرافقة الإمارات، إذ يكفيهما حصد نقطة لتحقيق الصعود المباشر دون انتظار نتائج المجموعات الأخرى، أما البحرين فهي تحتاج إلى الفوز للتأهل.

في المباراة الأولى، تلعب الإمارات مع تايلاند وهدفها الحفاظ على الصدارة التي تجعلها تخوض مباريات أسهل في ثمن النهائي.

ولم تقدم الإمارات المستوى المتوقع منها في المباراتين الافتتاحيتين، حيث تجنبت الخسارة أمام البحرين بإدراك التعادل بهدف متأخر عبر ركلة جزاء، وفازت على الهند بهدفين نظيفين رغم أن فرص الأخيرة كانت أخطر.

ورغم أن الإمارات فازت على تايلاند 3-1 في أبوظبي، وتعادلت معها 1-1 في بانكوك خلال تصفيات كأس العالم 2018، وتملك سجلا مميزا أمامها، إلا أنها يجب أن تحذر من قوة المنتخب المعروف باسم “أفيال الحرب”.

البحرين: لا بديل عن الفوز

وفي المباراة الثانية، ليس أمام البحرين سوى الفوز عندما تواجه الهند إذا أرادت تجنب الخروج المبكر من البطولة الذي اختبرته في آخر ثلاث نسخ.

ووضعت البحرين نفسها في هذا الموقف الحرج بعد خسارتها أمام تايلاند، ويتوجب عليها استعادة مستواها المميز الذي قدمته أمام الإمارات في الافتتاح (1-1).

ولم يسبق للبحرين أن فقدت أي نقطة خلال مواجهاتها الأربع السابقة أمام الهند.

المصدر: أ ف ب