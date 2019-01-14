كأس آسيا 2019 ..استبعاد الحكم الماليزي بن يعقوب من البطولة

كأس آسيا 2019 ..استبعاد الحكم الماليزي بن يعقوب من البطولة

ماليزيا – أعلنت لجنة الحكام التابعة للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، استبعاد الحكم الماليزي محمد أميرول بن يعقوب من المشاركة في إدارة مباريات بطولة كأس أسيا 2019 التي تستضيفها الإمارات.

وأثار الحكم الماليزي بن يعقوب جدلا واسعا أمس الأحد خلال إدارته لمباراة سلطنة عمان واليابان، والتي انتهت لصالح المنتخب الياباني بهدف وحيد جاء من ركلة جزاء مشكوك في صحتها في الدقيقة الـ28 من عمر اللقاء، حيث أظهرت الإعادة التلفزيونية أن الاحتكاك بين رائد صالح لاعب عمان وجينكي هاراجوتشي مهاجم الساموراي تم خارج منطقة الجزاء.

كما أثار الحكم الماليزي الجدل مجددا، بعدما تغاضى عن احتساب ركلة جزاء لمنتخب عمان بعدما سدد صلاح اليحيائي كرة قوية من داخل منطقة الجزاء، اصطدمت بيد أحد مدافعي منتخب اليابان الأمر الذي فجر غضب لاعبي الأحمر.

وأعرب رئيس الاتحاد العماني لكرة القدم، سالم بن سعيد الوهيبي، عن استيائه من القرارات التحكيمية التي صاحبت المباراة.