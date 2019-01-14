ليبيا – إستنكر عضو مجلس النواب عبد النبي عبد المولى اليوم الإثنين تصريحات رئيس البعثة الأممية لدى ليبيا غسان سلامة بشأن تأجيل الانتخابات الرئاسية إلى نهاية العام الجاري.

عبد المولى طالب في تصريحات خاصة لقناة “ليبيا 24″ بطرد المبعوث الأممي ، معتبراً تصريحاته الأخيرة تدخل سافر في ليبيا.

وقال عضو مجلس النواب موجها حديثه لسلامة:” مهما كانت ليبيا جريحة هي مستقلة ولا دخل لك بشأنها أنت موجود بتكليف من الأمم المتحدة للتقريب بين الفرقاء الليبيين وهذه وظيفتك أنت لست حاكم ليبيا لتجول وتسول وتقرر موعد انتخابات ، ياسلامة يجب أن تعرف حجمك ونحن لسنا قصر حتى تصبح ولي أمرنا نحن من يقرر وليس أنت”.

وأردف عبد المولى :”كنا نتوقع أنك عربي الأصل وتسعى للوحدة وحل الأزمة ولكن ظهرت نواياك الخفية لإطالة أمد الأزمة”.

عضو مجلس النواب دعا الليبيين إلى أخذ موقف ضد المبعوث الأممي،قائلاً :”ليبيا وطننا مهما اختلافنا فيما بيننا فلا ندع الغرباء يستغلوا الخلاف بيننا ويتدخلوا في شؤون بلادنا مهما كان ليبيا وطننا”.

أما فيما يتعلق بحادثة تمزيق العلم الليبي وإنزاله من طرف مناصري حركة أمل ، أدان عضو مجلس النواب ما قام به اللبنانيون بإهانة العلم، لافتاً إلى أن هذه التصرفات مسيئة لم يتجرؤوا على فعله في عهد معمر القذافي.