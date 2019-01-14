ليبيا – استنكر مجلس الدولة إهانة “حركة أمل” الشيعية اللبنانية لعلم الدولة الليبية في مقر القمة العربية الاقتصادية المزمع عقدها بالعاصمة بيروت، مطالباً وزارة الخارجية بتجميد العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

مجلس الدولة أكد في نص البيان الذي تلقت المرصد نسخة منه على أن هذه الأفعال لا تمثل الشعب اللبناني الشقيق، مستغرباً هذه الحادثة التي يدعي فاعلوها إعتراضهم على أفعال النظام السابق التي يرفضها الجميع مذكراً بقيام “ثورة شعبية” ضحى من أجلها الآلاف.

وطالب المجلس جامعة الدولة العربية بموقف واضح من هذه الواقعة واستبعاد لبنان من أي حدث عربي إلى حين تحمل السلطات اللبنانية مسؤوليتها والالتزام بالأعراف الدبلوماسية وإتخاذ الإجراءات الرادعه لضمان عدم تكرار مثل هذه التصرفات.