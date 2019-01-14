ورحب الشيخ محمد بن زايد بزيارة الرئيس محمد ولد عبدالعزيز إلى الإمارات، متطلعا إلى أن تسهم زيارته في “دفع العلاقات الأخوية والتعاون المشترك إلى آفاق أوسع وأرحب بما يحقق مصالح البلدين وشعبيهما”، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية “وام”.

وبحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين، و”إمكانات تنمية وتنويع مسار تعاونهما، بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويلبي تطلعات شعبيهما في التقدم والازدهار والتنمية”.

كما استعرض الجانبان عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.