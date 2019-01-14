الصين – أكد مسؤول في وزارة الموارد البشرية والضمان الاجتماعي الصينية، إن بلاده ستواجه خلال عام 2019، ضغوطا كبيرة فيما يتعلق بمعدلات التوظيف، مع زيادة بأكثر من 15 مليون شخص يسعون للعمل في المناطق الحضرية، من بينهم 8.3 مليون خريج جامعي.

وطالب المسؤول في تصريحات لوكالة الأنباء الصينية الرسمية (شينخوا)، الأحد، بضرورة تطبيق مشروعات وخطط عمل هادفة لمساعدة خريجي الجامعات، والعمال المهاجرين من الريف، والمحاربين القدامى في العثور على فرص عمل.

وأكدت وزارة الموارد البشرية والضمان الاجتماعي، أن الصين تعتزم تنفيذ سلسلة من التدابير بهدف الحفاظ على معدل توظيف مستقر في عام 2019.

ونقلت (شينخوا)، عن مسؤولين في الوزارة قولهم، إن الصين سوف تقلل أعباء الشركات من أجل ضمان التوظيف، مشيرين إلى أنه سيتم تسريع بحث خطط لخفض أقساط التأمين الاجتماعي للشركات.

وتوقع مسؤول كبير في الوزارة، أن تحصل الشركات ذات المعدلات الأقل في تسريح العمال، أو التي لم تقم بتسريح عمال على الإطلاق، على نصف دعم أقساط الضمان الاجتماعي للعام الماضي.

وأكد أن استقرار التوظيف سيكون له الأولوية في عمل الحكومة خلال عام 2019، وفقا لما أكد عليه مؤتمر عمل اقتصادي مركزي هام عقد في ديسمبر/كانون أول الماضي.

وشهدت سوق العمل في الصين استقرار خلال العام الماضي 2018، مع توفير 13.6 مليون فرصة عمل جديدة في المناطق الحضرية، بزيادة 100 ألف عن عام 2017، فيما تجاوزت فرص العمل الحضرية الجديدة 13 مليون لستة أعوام على التوالي.

وسجل مستوى البطالة في المناطق الحضرية بالصين 3.8% في نهاية 2018.

المصدر : CNN