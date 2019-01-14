مصر – تستعد مصر لبناء كوبري (جسر) معلق ضخم على نهر النيل يسمى كوبري “روض الفرج المعلق”، وهو أضخم كوبري معلق في العالم، حسب وسائل الإعلام المصرية.

وينفذ الكوبري الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المصرية وشركة المقاولون العرب، ويمثل نقلة نوعية في خريطة الطرق بالقاهرة الكبرى.

ويقع الكوبري المعلق، ضمن المرحلة الثالثة من محور روض الفرج، ويبدأ من ميدان الخلفاوي على كورنيش النيل أمام أبراج أغاخان الجهة المقابلة من النيل بجزيرة الوراق، مرورا بمنطقة بشتيل.

ويصل طول الكوبري إلى 720 مترا، بارتفاع 14 مترا، عن سطح الأرض، حيث يضم أعرض فاتحة ملاحية في النيل بطول 300 متر، كما يتكون من 6 أعمدة في كل ناحية 3 أعمدة خرسانية بطول 94 مترا، حيث سيتم تعليق 120 كابلا، لحمل الكوبري في كل اتجاه بـ60 كابلا.

المصدر: يوتيوب + RT