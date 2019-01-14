ليبيا – اجتمع وزير الحكم المحلي بحكومة الوفاق ميلاد عبدالله الطاهر أمس الأحد مع كل من المهندس محمد عصر المتابع لشركات الخدمات العامة والنظافة بالمناطق والمستشار الفني للشركات الخدمات العامة ورئيس مجلس الادارة بشركة الخدمات العامة والنظافة طرابلس ومدير عام الشركة وعضو مجلس الادارة بالشركة.

الاجتماع أكد وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للوازرة على ضرورة الاهتمام بالنظافة والمظهر العام داخل الشوارع الرئيسية والفرعية بمدينة طرابلس وتحسين الاداء والخدمة للمواطن كما نوقش الصعوبات التي تواجه الشركة.



وأشار الطاهر إلى ضرورة التعاون المشترك بين جهاز الحرس البلدي وشركة الخدمات في معالجة العديد من الظواهر السلبية من رمي المخلفات وتكديس القمامة من قبل العديد من الجهات الخدمية من محلات ومصانع وغيرها وفق خطة عمل مدروسة من شأنها تطوير تدوير القمامة والمخلفات داخل المدينة وايجاد الطرق الحديثة لمبادئ الجودة الشاملة.