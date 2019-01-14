سوريا – كشف وزير إسرائيلي سبب تكتم حكومته في السابق على ضرباتها في سوريا، قائلا إنه حتى لا يُحرج ذلك الطرف المتضرر ويضطره للرد، وخوفا من التسبب بأضرار بالنشاط العملي في المستقبل.

وقال وزير التعاون الإقليمي تساحي هنغبي، من حزب “الليكود” الحاكم، إنه حسب اعتقاده فإن “هذين السببين، لم يعودا متوفرين منذ فترة طويلة، خاصة بعد المقابلة التي أجراها قائد هيئة الأركان الإسرائيلي المنتهية ولايته آيزنكوت، والتي كشف فيها الأربعاء، أن إسرائيل قد هاجمت سوريا آلاف المرات”.

وأكد أن إسرائيل “تمكنت في العامين الماضيين، من كبح جماح” محاولات التموضع العسكري الإيراني في سوريا، لكنه أكد أن هذا “لا يعني إيقاف النظام الإيراني لمحاولاته”.

وأشار هنغبي، إلى أن “الهجمات الإسرائيلية على الأهداف الإيرانية في سوريا، كانت تريد أن تدرك طهران، عقم جهودها في سوريا، وأن تُفضل عدم إضاعة الأموال في الساحة السورية”.

المصدر: i24news