ليبيا – إجتمع وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة غير الشرعية محمد الشيباني أمس الأحد بمقر الوزارة في طرابلس مع محمد الفرجاني مدير إدارة مكافحة الدرن والجودام بوزارة الصحة و محمد أبوغالية مندوب عن المنظمة الدولية للهجرة بحضور مدير إدارة الفروع بمراكز الإيواء.

حيث تم خلال الإجتماع بحسب المكتب الإعلامي التابع للوزارة مناقشة آخر الإستعدادات الجارية لإجراء المسح الصحي لأعضاء الشرطة والمهاجرين غير الشرعيين وكافة العاملين داخل مراكز الإيواء,

داخلية الوفاق أشارت غلى أن المسح الصحي سيبدأ إعتباراً من اليوم الإثنين الموافق 14 يناير 2019 إنطلاقاً من مركز إيواء طريق السكة وستشمل كافة المراكز.