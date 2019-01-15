عمان – وصل وفد من الحوثيين اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الأردنية عمان، لبحث تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين مع ممثلين عن الحكومة اليمنية برعاية أممية.

ويأتي ذلك بعد إعلان وزارة الخارجية الأردنية، اليوم موافقتها على طلب الأمم المتحدة لاستضافة عمان اجتماع سيعقد بين ممثلي الحكومة اليمنية وجماعة “أنصار الله” (الحوثيين)، لمناقشة ملف تبادل الأسرى والمعتقلين.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية إن “المملكة الأردنية الهاشمية تقف بكل إمكانياتنا إلى جانب أشقائنا في الجهود المستهدفة وضع حد لهذه الأزمة، التي طالت، والتي لا بد من التوصل إلى حل سياسي لها وفق المرجعيات المعتمدة”.

وأجرت الحكومة اليمنية وجماعة “أنصار الله” الحوثيين محادثات مباشرة في منتصف ديسمبر الماضي، في السويد، توصل خلالها الفرقاء اليمنيين إلى اتفاقات وتفاهمات وفي أكثر من ملف.

وشملت الاتفاقات ملفين رئيسين، هما ملفا الأسرى والحديدة، بينما تحدثت مصادر مختلفة، عن تفاهمات حول ملفات أخرى أبرزها تعز، فيما تم ترحيل قضايا رئيسية لجولة قادمة من المشاورات.

وتتهم الحكومة اليمنية الشرعية الحوثيين بعدم احترام الاتفاقات، التي تم التوصل إليها برعاية أممية في السويد الشهر الماضي.

وقال وزير الخارجية اليمنى، خالد اليماني، لم يتحقق شيء، رغم مرور شهر على اتفاق السويد، وإن الحوثيين لم ينسحبوا من الموانيء ومن أي مكان.

المصدر: وكالات