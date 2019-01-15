روسيا – يعمل أحد أفواج دبابات المنطقة العسكرية الغربية على تشكيل أول طاقم دبابة يتألف من النساء في الجيش الروسي، للمشاركة في مسابقات “البياتلون العسكري” التي ستقام الصيف المقبل.

وسيضم طاقم الدبابات 3 فتيات يتولين مناصب: قائد دبابة “تي-72 بي 3” المطورة الروسية، وسائقها ومسددها.

وقال ناطق باسم المنطقة العسكرية للجيش الروسي، إن الفتيات سيتلقين دورة قيادة الدبابة وإطلاق النار من مدفع عيار 125 ملم والرشاش الثقيل، لمدة 3 أشهر في فرقة الدبابات “فيسلا”، التابعة للمنطقة العسكرية الغربية، مشيرا إلى أن 10 فتيات ترشحن لتشكيل أول طاقم دبابة نسائي.

يذكر أن “بياتلون الدبابات”، عبارة عن مسابقات في سرعة سير الدبابة وإصابة الأهداف بين مختلف أطقم الدبابات.

وستقام تلك المسابقات في 3-17 أغسطس العام الجاري، في ميادين تدريب تابعة لـ 10 بلدان، بما فيها روسيا.

المصدر: تاس