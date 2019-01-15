لبنان – استقبل رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، سعد الحريري، اليوم الثلاثاء، في “بيت الوسط” سفير الجمهورية الإيرانية في لبنان، محمد جلال فيروزنيا.

وتناول اللقاء عرض آخر المستجدات في لبنان والمنطقة وسبل تقوية العلاقات بين البلدين.

وسلم الحريري للسفير الإيراني خلال الاجتماع مذكرة موجهة للرئيس الإيراني حسن روحاني تطالبه بالإفراج عن السجين اللبناني نزار زكا.

وقضت محكمة إيرانية في سبتمبر عام 2016 على اللبناني نزار زكا بالسجن 10 سنوات وغرامة قدرها 4.2 ملايين دولار، بعد إدانته بالتعاون ضد الدولة.

وكان نزار زكا يزور طهران بدعوة من نائبة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة والأسرة شاهيندوخت مولافردي، لحضور مؤتمر هناك، إلا أنه اختفى بعد المؤتمر في ظروف غامضة.

وأعلنت وسائل إعلام حكومية إيرانية في نوفمبر عام 2015 أن نزار زكا معتقل لدى الحرس الثوري الإيراني، وذكرت أن له علاقات مع الجيش وجهاز المخابرات الأمريكيين.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام