ليبيا – أكد رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج على أن ما وصفه بإصرار القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر على قيادة الجيش هو سبب الخلاف الدائم والقائم بينهما .

وفى تصريح غريب ، أشار السراج في لقاء سيبث اليوم الأربعاء على قناة “TRT” التركية إلى أن المشير حفتر أعلن تحفظه بمؤتمر باليرمو على أن يكون القائد الأعلى شخص غير منتخب مباشرة من الشعب فيه إشارة منه لمطالبة القائد العام بأن يكون هذا المنصب من حق الرئيس المنتخب القادم .

وقال بأن المشير حفتر يرغب بأن يكون هو القائد الأعلى والقائد العام في نفس الوقت ، مبيناً بأن ذلك أمر غير مقبول حسب هيكلية المؤسسات العسكرية وما هو متعارف عليه بخضوع الجيش للسلطة المدنية وذلك بحسب قوله.

وأضاف :” إن المرحلة أمامنا كانت صعبة وواجهنا مشاكل تراكمية ومرحلة إستثنائية على المستوى الإقتصادي والسياسي والأمني ومع ذلك كان هناك بعض المحطات الإيجابية تم إنجازها في هذه المرحلة على مدار الـ3 سنوات ” .

وأشاد السراج بما يعتبره إنجازاً له متمثلاً فى محاربة الإرهاب وكسر التنظيمات الإرهابية فى مدينة سرت بالتعاون مع أصدقاء وأطراف على رأسهم الولايات المتحدة وقال : ” بالرغم من هذا لم تكن بالمهمة السهلة ودفع ثمنها الآف الضحايا والجرحى”.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي على أن مشروع مكافحة الإرهاب مشروع مستمر ، مبيناً أن هناك إنجازات على المستوى المحلي والمتمثلة بفتح الطريق الساحلي والترتيبات الأمنية وعودة إنتاج النفط ليفوق المليون برميل يومياً.

وإعتبر السراج بأن الرئاسي قد استطاع تجنيب البلاد الكثير من الصراعات على المرافق الحيوية والموانئ والمنشآت النفطية إلى جانب تحقيق إيجابيات على مستوى الإصلاحات الإقتصادية لمعالجة تشوهات الوضع النقدي والإقتصادي وذلك على حد قوله.