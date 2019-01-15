ليبيا – بحث رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج اليوم الثلاثاء مع وفد من كتلة المسار بمجلس النواب المستجدات السياسية وبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي اعتمده في شهر سبتمبر الماضي.

أعضاء الكتلة أعربوا بحسب المكتب الإعلامي لحكومة الوفاق عن تمسكهم بالتوافق كسبيل وحيد لتحقيق الاستقرار.

ومن جهته،جدد السراج تأكيده على الأهمية التي يوليها لتحقيق المصالحة الوطنية بالأخص في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها ليبيا والتي تستلزم تكاتف جهود الجميع من اجل بناء الوطن بعيداً عن المصالح الضيقة، على حد قوله.

وتطرق اللقاء الى الأوضاع في منطقة الجنوب والاجراءات التي اتخذها المجلس الرئاسي في الآونة الأخيرة لتفعيل المؤسسات العامة وتوفير احتياجات المواطنين في اطار خططه للنهوض بكافة مناطق ليبيا وتحقيق التنمية المكانية.

يشار إلى أن هذا الاجتماع يأتي بعد إعلان القايادة العامة للقوات المسلحة إنطلاق العملية العسكرية الشاملة لتحرير الجنوب من المرتزقة الاجانب والجماعات الارهابية التى نشطت مؤخراً في المنطقة واتخذتها منطلقاً لعملياتها شمال البلاد.