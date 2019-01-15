ليبيا – بحث عضو المجلس الرئاسي أحمد معيتيق أمس الإثنين مع سفير مملكة هولندا لدى ليبيا لارس تونمرس الملفات المتعلقة بالشأن الإقتصادي والأمني بالبلاد.

معيتيق أعطى بحسب إدارة التواصل والإعلام برئاسة وزراء الوفاق لمحة عن الإصلاحات الإقتصادية التي بدأ العمل بها مؤخرا والنتائج الايجابية التي حققتها ، مبدياً تطلعه لتنمية علاقات التعاون بين ليبيا وهولندا.

ومن جهته، أشاد السفير الهولندي بالجهود التي يبذلها المجلس الرئاسي لتحقيق الإستقرار والتنمية ، معرباً عن تطلع بلاده للتعاون مع حكومة الوفاق في عديد المجالات لاسيما قطاع النفط والغاز نظرا لخبرة بلاده الواسعة فيه.