بغداد – استقبل رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي اليوم الاثنين في بغداد العاهل الأردني عبد الله الثاني، حيث بحثا أبرز القضايا المطروحة على الأجندة الثنائية والدولية.

وأكد المكتب الإعلامي لعبد المهدي أن رئيس الحكومة العراقية عقد اجتماعا ثنائيا مع الملك الأردني الذي وصل بغداد اليوم الاثنين بزيارة رسمية بحثا أثناءه “القضايا الثنائية بين البلدين والأوضاع الإقليمية وأهمية توحيد الصف خصوصا لوقف التدهور والتصعيد الذي شهدته بلدان المنطقة وحماية القضية الفلسطينية والدفاع عن القدس”.

وأعقب هذا اللقاء اجتماع مشترك بحضور أعضاء وفدي الطرفين، وتناول تطوير التعاون بين الدولتين وتبادل الآراء حول القضايا ذات الاهتمام المشترك وأهمية تحقيق الاستقرار لشعوب المنطقة.

وأكد الطرفان أثناء الاجتماع على تطبيق ما تمخضت عنه المباحثات الرسمية التي جرت في بغداد برئاسة رئيس البرلمان العراقي محمد الحبلوسي ونظيره الأردني عاطف الطراونة وما تضمنته من الاتفاقات في مختلف المجالات.

وشهدت بغداد في الأيام الأخيرة تحركا دبلوماسيا مكثفا إذ زارها كل من وزراء خارجية الولايات المتحدة مايك بومبيو وإيران محمد جواد ظريف وفرنسا جان إيف لودريان.

المصدر: RT