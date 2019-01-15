العراق – منعت قوات الحشد الشعبي العراقية العاملة ضمن قاطع عمليات الأنبار، اليوم الثلاثاء، القوات الأمريكية من إجراء “استطلاع” ميداني للقطعات الأمنية، ضمن حدود مسؤوليتها.

وقال قائد العمليات في الحشد، قاسم مصلح، في بيان صحفي إن “عمليات الأنبار للحشد الشعبي منعت القوات الأمريكية من استطلاع ميداني مريب، للقطعات الأمنية ضمن حدود مسؤوليتها”.

وأضاف أن “الاستفزازات الأمريكية وصلت لكشف معلومات سرية وحساسة للقوات الأمنية (للحشد) المرابطة على الحدود العراقية السورية”، مبينا أن “القوات الأمريكية اضطرت للرجوع إلى قاعدة بئر المراسمة وعدم اقترابها من قاطع الحشد الشعبي”.

وأشار مصلح إلى أن “هذا الاستطلاع يعتبر انتهاكا للسيادة الوطنية العراقية، لأن القوات الأمريكية استطلعت مسافة من الحدود العراقية السورية ووجهت أسئلة لشرطة الحدود والجيش العراقي تلخصت بعدد النقاط القتالية الموجودة عند الحدود، وكمية الذخيرة ونوع السلاح، وعدد الأفراد المتواجدين في كل نقطة”.

وتابع القيادي في الحشد الشعبي أن “تلك المعلومات تكشف سرية القوات المرابطة، مما يجعل استهدافها سهلا، إذ أن كشف تلك المعلومات غاية في الخطورة”.

المصدر: RT