ليبيا – قال عضو مجلس النواب يوسف الفرجاني أمس الإثنين إن خارطة المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة للحل في البلاد تخدم أطماع وخطط جماعة الإخوان.

الفرجاني أوضح في تصريحات خاصة لموقع”العين الإخبارية” أن إعلان سلامة إجراء الانتخابات البرلمانية كخطوة أولى تسبق إجراء الاستفتاء على الدستور ثم انتخابات رئاسية يضع الترتيب الملائم لرغبات الإخوان بالتخلص من مجلس النواب مع ضمان بقائهم في السلطة التنفيذية.

وقال الفرجاني:” إن الإخوان يسيطرون على المجلس الرئاسي والبنك المركزي وديوان المحاسبة والكثير من الشركات الاستثمارية والوزارات المهمة كالداخلية والاقتصاد والمالية والوضع المثالي بالنسبة لهم هو بقاء الحال على ما هو عليه من ناحية السلطات التنفيذية ولضمان ذلك يتحتم إزاحة البرلمان من المشهد واستبداله بنواب آخرين يكون معظمهم موالين للجماعة بعد أن سيطروا على أدوات الانتخابات كالداخلية والمفوضية”.

وتساءل الفرجاني لماذا يرفض سلامة تفعيل القرار رقم 5؟ أليس ذلك حلا جذريا لتوحيد البلاد وإنهاء الانقسام في السلطة التنفيذية!؟ وتابع قائلا: “المبعوث الأممي أصبح يتصرف وكأنه صاحب مصلحة يرتب الأمور لتتلاءم مع متطلبات فئة بعينها”.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن المبعوث الأممي يصر على أن تكون الانتخابات الرئاسية بعد البرلمانية لا لشيء إلا تلبية لرغبة جماعة الإخوان لمنع شخصية بعينها من الترشح.

عضو مجلس النواب تابع قائلاً: “تحول غسان من مشاور ويفترض به داعم للأجسام الشرعية والترحيب بما يصدر عنها بصورة صحيحة وقانونية إلى قامع لها وحريص كل الحرص على استكانتها لرؤيته أيا كانت تلك الرؤية التي أعتقد أنها نابعة من توجيهات دول تسعى لفرضها على الساحة الليبية دعما لأطراف حليفة لها فالجميع يعرف الدعم الكبير الذي تحظى به جماعة الإخوان من دول إقليمية ونعرف الرغبة الملحة لحركة الإخوان في إنهاء مجلس النواب”.

المرصد – متابعات