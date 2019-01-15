ليبيا – أكد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الفريق عبدالرازق الناظوري اليوم الثلاثاء على أن توحيد مؤسسات الدولة بات أمر مهم لتعود ليبيا الى مصاف الدول العربية وحتى لا تبقى تحت رحمة المليشيات والصراعات.

الناظوري طالب بحسب المكتب الإعلامي لرئاسة الأركان العامة الراغبين بالحوار برفع شعار “ليبيا أولاً” والتخلي عن الأطماع الهادفة للحصول على المناصب ، لافتاً إلى أن القيادة العامة على خلاف مع جماعة الإسلام السياسي فقط.

وشدد الفريق الناظوري على مدنية الدولة،قائلاً :” نحن لسنا متمسكين بالمناصب التي لم تدوم لمن كانوا قبلنا ولن تدوم لنا وسيأتي بعدنا أناس أخرين ولا يوجد أي خلاف أو عداء مع أي مدينة ليبية ولن ندخل طرابلس مقاتلين”.

ونوّه رئيس الأركان العامة إلى أنه لا يوجد أي خلاف بين العسكريين وضباط الأمن في ليبيا ، مشيراً إلى أنهم على تواصل دائم فيما بينهم مطالباً في الوقت ذاته السياسيين بإنهاء صراعاتهم القائمة على المناصب.

وأضاف بأن قوات الجيش تتجه إلى المنطقة الجنوبية من أجل تحريرها من العصابات الإجرامية والقوات المعادية القادمة من الخارج ، موضحاً بأن ليبيا لن تكون دولة معادية للدول المجاورة والشقيقة بل أنها تدافع عن حدودها وأرضها من القوات الخارجية.

رئيس الأركان العامة أكد على مدنية الدولة والحق في الديمقراطية ، داعياً الليبيين إلى مساعدة القوات المسلحة ببناء الجيش والشرطة لحمايتهم وحماية البلاد.