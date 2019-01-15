ليبيا – دعت لجنة التواصل بالقبائل والمدن والمكونات الليبية كافة أعضائها من ممثلي المدن والقبائل والمكونات الإجتماعية لضرورة حضور الإجتماع الذي وصفته بـ الهام والمزمع عقده يومي غداً الأربعاء والخميس بمدينة بني وليد .

وفي بيان مقتضب تلقته منها المرصد قالت اللجنة أن الإجتماع سيكون فى ضيافة المجلس الإجتماعي لقبائل ورفلة تحضيراً واستعدادًا للقاء عام أكدت بأنه سيكون مصيرياً وسيجمع أعيان القبائل والمدن والمكونات الإجتماعية من كافة أنحاء البلاد ، شمالاً وشرقاً وغرباً وجنوباً .

وقالت مصادر مقربة من اللجنة أن اللقاء الكبير الذي تُعد له سيكون أيضاً فى غضون الأسابيع القادمة وستحتضنه بمدينة بن وليد أيضاً مؤكدة أن الحضور المستهدف سيكون الأكبر فى تاريخ البلاد وسيتجاوز بضعة آلاف من المشائخ والأعيان والحكماء وممثلي المدن والقبائل .

ويأتي هذا الإجتماع المرتقب بينما يحضر المبعوث الأممي غسان سلامة لعقد المؤتمر الوطني الجامع الذي طالته الكثير من الإنتقادات بعد حديثه عن ما أُعتبر مخرجات مسبقة لهذا المؤتمر ، عندما قال أن خطته التي ألمح لسعيه نحو تمريرها من خلاله هي إجراء إنتخابات برلمانية فقط وإرجاء الرئاسية إلى أواخر السنة .

ولاقت تصريحات سلامة ردود فعل مستنكرة من داخل وخارج مجلس النواب الذي ألمح رئيسه الليلة إلى أن إستمرار عرقلة الإستفتاء على الدستور بعد إصدار المجلس للقوانين اللازمة له منذ أكثر من شهر يعني اللجوء لتنفيذ القرار 5 لسنة 2014 القاضي بإنتخاب رئيس بالإنتخاب الشعبي المباشر .

وخلال الفترة الأخيرة أبدت القبائل إشارات قوية عن رفضها إستمرار إرتهان الوضع فى يد الأمم المتحدة والمجموعات الليبية العاملة معها كما أن ثقتها فى إنجاز حل ليبي عبر البعثة الأممية باتت تتراجع وترى بأن الأخيرة تنفذ رغبات جماعات ومجموعات ودول ولا تلبي الرغبة الحقيقية لليبيين وتُهمش دور القبائل الرافض للتدخل الأجنبي وما إلى ذلك .

وتؤكد المفوضية العليا للإنتخابات إستلامها لقانون الإستفتاء على مشروع من مجلس النواب مع جاهزيتها لطرحه على الأستفتاء لكن رئيسها أكد بأن مايمنعهم عن ذلك هو إمتناع المجلس الرئاسي عن صرف ميزانية للإستفتاء فى الوقت الذي يقول فيه السراج بأن لا إنتخابات بدون دستور .

ومطلع هذه السنة ، إستهلت مدينة بن وليد أنشطتها الإجتماعية بإجتماع داخلي لقيادات ورفلة من غرب وشرق وجنوب البلاد، والذي تبعه بشكل سريع ” إجتماع أخوة ” كبير ضمهم مع قبائل المقارحة أكدوا خلاله على أواصر الأخوة ووحدة المصير بينهما بالإضافة لتأكديهم على جملة من الثوابت الوطنية كالمحافظة على وحدة البلاد ونبذ الإرهاب والجريمة وأن يكون الليبيون أصحاب قرارهم الوطني، وتوحيد الجهود لإنقاذ الجنوب الليبي.

ولا تُعرف حتى الآن ماذا ستكون مخرجات هذا ” الإجتماع المصيري ” الذي يجري التحضير له فى بني وليد ، سوى أن ذات المصادر تؤكد بأنه سيرسم ثوابت إستباقية لما يجب أن تكون عليه مخرجات المؤتمر الجامع بشكل يعكس إرادة ورغبات الليبيين من خلال قبائلهم بعيداً عن رغبات الكيانات السياسية والحزبية والفئوية التي تعوّل الأمم المتحدة على تمرير خططها من خلالها عبر مؤتمرها الجامع.

المرصد – خاص