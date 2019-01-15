ليبيا – أعلنت الناطق باسم القيادة العامة للجيش العميد أحمد المسماري في بياناً له اليوم الثلاثاء إنطلاق العملية العسكرية لتحرير الجنوب الغربي من الإرهابيين سواء من تنظيم داعش والقاعدة الإرهابي والعصابات الإجرامية المنتشرة في المناطق الجنوبية .

العقيد المسماري أوضح في بيانه والذي تلقت المرصد نسخة منه أن الهدف من العملية العسكرية هو تحرير المنطقة الجنوبية من الجماعات الإجرامية التي تمارس أبشع انواع الجرائم من قتل وخطف وإبتزاز وتهريب وتعمل مع دول أجنبية على تغيير طوبوغرافي كبير يهدد الهوية الليبية ومستقبل أبنائها.

وأشار البيان إلى أن العملية العسكرية تأتي للمحافظة على وحدة وسلامة التراب الليبي ومنع العابثين والمخربين من النيل من إستقلال ليبيا وسلامة إقليمها الجغرافي إلى جانب تأمين مقدرات الشعب الليبي من النفط و الغاز وحماية منظومة النهر التي تغذي كافة المناطق الليبية في الشمال وتقوم عليها مشاريع كبيرة لتنمية مناطق الجنوب.

وأضاف الناطق الرسمي أن الهدف من العملية العسكرية هو إيصال الخدمات الضرورية للمواطن مثل الوقود و المواد الطبية والغذائية وفتح كافة الطرق الرابطة من الجنوب و الشمال وتأمينها بالإضافة إلى فرض القانون ومنع الجريمة و إيقاف الهجرة غير الشرعية التي تهدد الأمن الوطني والاقليمي والدولي وتأمين الشركات النفطية المحلية والأجنبية العاملة في البناء والتطوير العمراني.

وطالب العميد المسماري من أهل الجنوب بالإبتعاد عن تمركزات الإرهابيين والمجرمين في مدينة سبها ومحيطها و المزارع والمناطقة المتاخمة لها ،داعياً إلى تقييد حركتهم قدر الإمكان ساعة إنطلاق العملية وحتى إعلان الإنتهاء منها لإعطاء حرية الحركة للقوات المسلحة في تنفيذ الواجبات القتالية بشكل سريع وفعال ودون حدوث أي تأثير على المواطنين حفاظاً على سلامتهم وأمنهم.

وطمأن المسماري أهل المنطقة الجنوبية بأن القوات المُسلحة ستحافظ على ممتلكاتهم وتعمل على صونها وحمايتها وستراعي تعليمات القيادة العامة والشريعة الإسلامية وإعلان حقوق الإنسان والقانون المحلي والدولي والإنساني في ذلك.

الناطق الرسمي باسم القيادة العامة شدد في ختام بيانها على ضرورة عدم نشر المواطنين أي معلومات وأخبار القوات المسلحة على الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي والتي قد يستفيد منها العدو.

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