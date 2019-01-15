موسكو – أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة لن تتمكن مهما فرضت من عقوبات من إجبار روسيا على التخلي عن نهجها وسياستها السيادية.

وقال بيسكوف في مقابلة مع صحيفة “أرغومنتي إي فاكتني” نشرتها اليوم الثلاثاء، ردا على سؤال عما إذا كانت روسيا يمكن أن تمارس ضغوطا على الولايات المتحدة، بحيث يصبح فرض العقوبات مؤلما بالنسبة لها: “بالرغم من أن الولايات المتحدة لديها أكبر اقتصاد في العالم، إلا أنها لا تملك الوسائل لإجبار روسيا على التخلي عن سياستها السيادية، فهي ورغم استخدامها كل ترسانتها الواسعة لفرض القيود والعقبات، فشلت أمريكا في تحقيق هذا الهدف. وبالمقابل وبنفس المستوى ليس لدينا وسائل قادرة على جعل الأمريكيين يتخلوا عن نهجهم”.

وأشار بيسكوف إلى أن روسيا تعيش في ظل قيود مختلفة منذ أكثر من 40 عاما، بما في ذلك من قبل أمريكا، مضيفا أنه “في عام 1974 ، تم اعتماد قانون جاكسون-فانيك، وبمجرد أن تم إلغاؤه، ظهر “قانون ماغنيتسكي” على الفور، وهلم جرا”.

المصدر: نوفوستي