ليبيا – أحد اللواء السابع مشاة استمراره في الالتزام بالتهدئة التي قال إنه التزم بها طيلة الشهور السابقة والعمل وفق ما جاء في الترتيبات الأمنية التي صادق عليها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

وفي بيان تلقته المرصد من سعد الهمالي الناطق بإسمه أكد اللواء السابع وجود تحشيدات اعسكرية وتوتر أمني في مناطق جنوب العاصمة .

وقال بأن هذه التحشيدات تهدف لزعزعة الاستقرار وجر المنطقة إلى حرب جديدة فى إشارة منه للتحركات العسكرية لقوات ” قوة حماية طرابلس ” .

وفى ختام بيانه ، حمّل اللواء رئيس المجلس الرئاسي فائـــز الســـراج مسؤولية أي تصعيد داعياً إياه إلى لجم المليشيات المسلحة وإلزامها بتنفيذ الترتيبات الأمنية المتفق عليها ، وفقاً لنص البيان .

المرصد – متابعات