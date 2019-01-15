ليبيا – بحث رئيس مجلس الدولة الإستشاري خالد المشري أمس الإثنين مع سفير دولة ألمانيا الاتحادية ” أوليفر اوفكزا ” المشهد العام وآخر المستجدات السياسية في البلاد.

المشري أشاد بحسب إيجاز صادر المكتب الإعلامي لمجلس الدولة بالدور الذي وصفه بالحيادي لألمانيا في الشأن الليبي،مشدداً على أن المرجو من الدول الصديقة المحايدة هو المساعدة بدل التدخل السلبي في الشأن الخاص بليبيا .

وتطرق النقاش إلى الملتقى الجامع، إذ أوضح المشري أن الأهم في هذا الملتقى هو إلزام كل الأطراف بمخرجات اللقاء، مبدياً حرص المجلس على نجاح الملتقى.

وأوضح رئيس مجلس الدولة أن المجلس قام بتكليف لجنة تحضيرية التقت بعدة جهات تمثل مراكز بحث وأحزاب ومنظمات مجتمع مدني بهذا الشأن.

وفيما يخص الملف الاقتصادي أوضح المشري أن المجلس ممثلاً بلجنته الاقتصادية كان أول من تبنى المعالجات الإقتصادية وهو عاكف حالياً على ملفات تهم المواطن الليبي وتخدمه كملفات الدعم وهيكلة المرتبات وغيرها،منوهاً إلى وجود تحسن إقتصادي ملحوظ مقارنة بالسنوات القليلة الماضية.

ومن جهته، أكد السفير الألماني على دعم بلاده للحوار بحكم تجربتها وما عانته من إنقسام استمر لسنوات طويلة،منوها إلى وجوب مراعاة مصلحة ليبيا والمواطن.

وأضاف السفير ” اوفكزا ” أن وجود هذا العدد الهائل من السلاح يشكل مشكلة على ليبيا،مؤكداً إلتزام بلاده بحظر توريده واستعدادها للتعاون في عديد من المجالات خاصة الإقتصادية منها ، وفقاً لنص ذات الإيجاز .

المرصد – متابعات