ليبيا – اجتمع عضو المجلس الرئاسي وزير الدولة ورئيس مكتب شؤون حجاج ليبيا للعام الجاري أحمد حمزة أمس الإثنين مع وزير الحج والعمرة السعودي محمد بن طاهر بمدينة جدة.

الإجتماع بحث بحسب إدارة التواصل والإعلام برئاسة وزراء الوفاق وضع الأسس والترتيبات الخاصة بموسم حج للعام الجاري حيث اعتمدت حصة ليبيا لهذا العام بواقع 7800حاج.

وشهد الاجتماع نقاشًا معمّقا شمل الخطوط العريضة لتنظيم الموسم بالنظر للاستراتيجيات الموضوعة واختتم بتوقيع الوزيرين للاتفاق الخاص بأسس وترتيبات الحج للعام الجاري.

هذا وحضر الإجتماع كل من رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية محمد العباني والقنصل العام الليبي بجدة عبدالقادر الهمالي بالإضافة لعدد من المسؤولين بوزارة الحج والعمرة السعودية.