موسكو – انطلقت في العاصمة الروسية اليوم الثلاثاء، فعاليات منتدى “غايدار” الاقتصادي بنسخته التاسعة، والذي يستمر حتى الخميس، وبمشاركة نحو 17 ألف شخص، منهم 900 مشارك أجنبي.

ورحب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في رسالة له بالمشاركين في المنتدى، واصفا هذه الفعالية بأنها إحدى أبرز منصات الحوار في روسيا، حيث يناقش المشاركون المواضيع الاقتصادية والاجتماعية التي تهم روسيا والعالم.

واعتبر بوتين أن موضوع المنتدى “روسيا والعالم.. أهداف التنمية الوطنية والاتجاهات العالمية” بالغ الأهمية في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها الاقتصاد العالمي.

كذلك أعرب الرئيس الروسي عن ثقته بأن تساهم الأفكار والتوصيات التي سيخلص إليها المنتدى في إيجاد حلول للمسائل الاستراتيجية التي تواجهها البلاد، كما ستعمل على تعزيز عمليات التكامل والتعاون الاقتصادي والتكنولوجي الدولي.

المصدر: “نوفوستي”