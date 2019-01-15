ليبيا – سلم آمر اللواء 73 مشاة العميد علي القطعاني أمس الإثنين ميناء زويتينة النفطي لآمر جهاز حرس المنشآت النفطية بالمنطقه الوسطى والشرقية اللواء ناجي أحمد المغربي.

المسؤول الإعلامي للواء 73 مشاة أكد عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك” أن قرار التسليم تم وفقاً للقرار الصادر من القيادة العامة للقوات المسلحة.

وأشار الخرطوش إلى أن الكتيبة 153 مشاة التابعة إلى اللواء 73 مشاة قامت بتأمين ميناء زويتينة لأكثر من عامين مع بداية عملية البرق الخاطف بآمرت اللواء مفتاح شقلوف آنذاك في الـ12 من شهر سبتمبر عام2016 لتتم عملية التسليم بعد إنضمام الكتيبة إلى اللواء 73 مشاة.

وقال المسؤول الإعلامي :”لتبدأ الكتيبة 153معركة مع الوقت للجاهزية الكاملة لتنفيذ المهام القادمة بالجنوب والغرب الليبي”.

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