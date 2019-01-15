ليبيا – إنتشل الهلال الأحمر فرع سرت أمس الإثنين 5 جثث تعود لمهاجرين غير شرعيين عثر عليها بالقرب من شواطئ المدينة.

الهلال الأحمر أوضح عبر مكتبه الإعلامي أن عملية إنتشال الجثث تمت بالتعاون مع جهاز الإسعاف والطوارئ بالقرب من شواطئ شرق مدينة سرت في منطقة هراوة ومنطقة سلطان والثلاثين والأربعين شرقاً.

يشار إلى أن الهلا الاحمر فرع سرت قد إنتشال حوالى 6 جثث الاسبوعين الماضيين لمهاجرين غير شرعيين من شواطئ المدينة ما يبين بأن تجار البشر قد أصبحوا يستعملون المنطقة الوسطى لتهريب البشر عبر المتوسط إلى أوروبا.

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