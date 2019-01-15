ليبيا – دشن وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاآغا أمس الإثنين مركز شرطة نموذجي بمنطقة حي الأندلس بالعاصمة طرابلس.

باشاآغا أكد في كلمة ألقاها أثناء حفل التدشين على أن مركز الشرطة تم وفقاً لمواصفات تحفظ كافة الضمانات التي كفلها قانون إحترام حقوق الإنسان وتوفير بيئة مناسبة لرجال الشرطة الأمر الذي يعزز إحترام القانون في ليبيا .

وأوضح باشآغا بأن تدشين مركز الشرطة هو باكورة عمل نموذجي بين وزارة الداخلية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والذي سيتوج بتدشين مثل هذا المرفق الأمني في بنغازي وسبها وبقية مدن ليبيا الأخرى .

وقال الوزير:”نحن نتطلع على توطيد هذا التعاون والعمل الدؤوب للرفع من كفاءة وقدرات القطاع الأمني سعياً لبسط الأمن وتأمين المواطن وتعزيز قدرات الدولة على الوفاء بالتزاماتها بالخصوص”.

هذا وحضر حفل التدشين كل من وكيل وزارة الداخلية والمشرف عام البرنامج العميد خالد مازن ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي ورئيس البعثة المساعدة في الإدارة المتكاملة للحدود ” اليوبام ” إلى جانب سفراء دول إيطاليا وهولندا وفرنسا وبريطانيا والمجر ورؤساء الأجهزة والمصالح بالإضافة إلى مدراء الإدارات العامة ومدراء الأمن بالمديريات وعدد من ضباط وضباط صف وزارة الداخلية.

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