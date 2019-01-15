برشلونة.. أول فريق كرة قدم ينفق أكثر من نصف مليار يورو على أجور لاعبيه

برشلونة.. أول فريق كرة قدم ينفق أكثر من نصف مليار يورو على أجور لاعبيه

الولايات المتحدة – أظهرت دراسة لمؤسسة “KPMG” أن نادي برشلونة الإسباني، أصبح أول فريق لكرة القدم ينفق أكثر من نصف مليار يورو على أجور لاعبيه، بعدما زادت تكاليف الفريق بنسبة 42% خلال 2018.

وأوضحت “KPMG”، التي قامت بتحليل النفقات المالية لأضخم ثماني بطولات في أوروبا، أن تكاليف نادي برشلونة ارتفعت إلى 562 مليون يورو خلال العام الماضي، بعدما ضم في يناير الماضي البرازيلي كوتينيو إلى صفوفه في صفقة قياسية بلغت قيمتها 160 مليون يورو (نحو 183 مليون دولار).

وأشارت المؤسسة إلى أن إنفاق نادي برشلونة على أجور لاعبيه ارتفع بشكل ملحوظ مع انتقال المهاجم الفرنسي عثمان ديمبيلي في أغسطس 2017 إلى النادي، وتجديد بعض عقود لاعبيه بما في ذلك عقد ليونيل ميسي.

وجاء باريس سان جيرمان في المرتبة الثانية من حيث أعلى إنفاق على أجور اللاعبين، والذي بلغ العام الماضي 332 مليون يورو بزيادة قدرها 20%.

المصدر: وكالات