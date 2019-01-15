ليبيا – بحث وزير الدولة بالمجلس الرئاسي محمد عماري زايد أمس الإثنين مع وزير الصحة بحكومة الوفاق إحميد بن عمر عمل وزارة الصحة.

اللقاء ناقش بحسب إيجاز صادر عن إدارة الإعلام والتواصل برئاسة وزارء الوفاق خطة الوزارة للعام 2019 وبرنامج الوزارة لتوطين العلاج بالداخل إلى جانب تنظيمه بالخارج.

وتطرق المجتمعون إلى موضوع التأمين الصحي بالإضافة إلى المشاريع المتوقفة وكيفية تفعيلها وذلك بحسب نص ذات الإيجاز .

ويأتي هذا اللقاء فى وقت أصدر فيه عضو الرئاسي أحمد معيتيق كتاباً يرفض فيه تعيين الوزير بن عمر وذلك لأنه تم بشكل فردي من قبل رئيس الرئاسي فائز السراج دون الرجعوع لبقية أعضاء المجلس

المرصد – متابعات