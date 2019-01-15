ليبيا – بحث رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر بوجواري أمس الإثنين مع وفد من البعثة الدولية للدعم في ليبيا والمنظمات التابعة للأمم المتحدة خطة الاستجابة الإنسانية للبعثة الأممية لعام 2019.

اللقاء تناول بحسب المكتب الإعلامي لبلدية بنغازي برامج تمكين المرأة في المجتمع والمساعدات الإنسانية ودعم برنامج اكتساب المهارات للشباب في عدد من النشاطات.

وتطرق المجتمعون إلى دعم برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية الذي تم البدء في الفترة السابقة الذي يضم دراسة لاحتياجات القطاعات العامة في المدينة والأنشطة المطلوبة لإعادة الاستقرار لعدد ستة بلديات من بينها بلدية بنغازي.