البرازيل – برر أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه قسوته في بعض الأحيان على نيمار جونيور نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقال بيليه، في حوار مع مجلة فرانس فوتبول الفرنسية: “الأب لا ينتقد بل يُعلم، عندما أؤكد دائمًا أن نيمار يخصنا، لأنه يعد من أبناء نادي سانتوس”.

وأضاف: “البعض يعتقد أنني أرغب دائمًا في القسوة عليه، ولكنني أفعل ذلك لصالحه ولأنني أريد الأفضل له ولغيره من لاعبي البرازيل وكذلك الأفضل لمنتخب بلدنا، وسأفعل أي شيء وأبذل أقصى ما في وسعي دون أي قلق من رد الفعل”.

وانتقل بيليه للحديث عن المهاجم الفرنسي الشاب، كيليان مبابي، قائلًا: “لقد فاز مبابي بكأس العالم ببلوغه 19 عاما، بينما حققت اللقب لأول مرة عندما كنت في الـ17 من عمري، أعتبره النسخة الجديدة من بيليه، فالأمر ليس مزحة كما يتصور الكثيرون”.

وكشف الأسطورة البرازيلي أن نادي باريس سان جيرمان أبدى رغبة في ضمه، مشيرًا إلى أن رئيس النادي جاي كريسنت استطلع رأيه في الانضمام لصفوف الفريق الفرنسي.

واستدرك بيليه في ختام تصريحاته: “ولكنني رفضت مغادرة البرازيل، لذا أؤكد أنني تلقيت عرضًا بالفعل من باريس سان جيرمان”.

المصدر : كوورة