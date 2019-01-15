بروكسل – كشفت بيانات رسمية عن تراجع الفائض التجاري لمنطقة اليورو بنحو 16.7 بالمائة على أساس سنوي خلال الـ 11 شهرا الأولى من العام 2018.

وقال مكتب الإحصاءات الأوروبية “يوروستات” في بيان أصدره الثلاثاء، إن منطقة اليورو (تضم 19 دولة) سجلت فائضا بقيمة 175.2 مليار يورو (200 مليار دولار) في الفترة بين يناير / كانون الثاني ـ نوفمبر / تشرين الثاني 2018، مقابل 210.4 مليارات يورو (240.23 مليار دولار) في الفترة المقابلة من 2017.

وأوضح البيان أن صادرات منطقة اليورو إلى بقية العالم خلال الفترة المذكورة ارتفعت بنسبة 4.2 بالمائة على أساس سنوي، إلى نحو 2.098 تريليون يورو (2.3961 تريليون دولار).

وارتفعت واردات منطقة اليورو بنسبة 6.6 بالمائة على أساس سنوي إلى 923.2 مليار يورو (1.054 تريليون دولار) في الـ 11 شهرا الأولى من العام المنصرم.

كما تراجع الفائض التجاري للمنطقة نحو 19 بالمائة، ليصل إلى 19 مليار يورو (21.7 مليار دولار) في نوفمبر 2018، مقابل 23.4 مليار يورو (26.730 مليار دولار) في نفس الشهر من 2017.

وتشمل منطقة اليورو بلدان بلجيكا وألمانيا وإستونيا وآيرلندا واليونان وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا وقبرص الرومية ولاتفيا وليتوانيا ولوكسمبورغ ومالطا وهولندا والنمسا والبرتغال وسلوفينيا وسلوفاكيا وفنلندا.