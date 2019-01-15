الدنمارك – أطلقت شركة “جابرا” سماعة الرأس Elite 85h اللاسلكية الجديدة، التي تندرج ضمن فئة On Ear.

وأوضحت الشركة الدنماركية أن سماعتها Elite 85h الجديدة يتم توصيلها بأجهزة التشغيل عن طريق تقنية البلوتوث، وتمتد فترة تشغيل البطارية بها حتى 32 ساعة حتى مع تشغيل خاصية إلغاء الضوضاء الفعالة.

وبفضل وظيفة الذكاء الاصطناعي تعمل خاصية إلغاء الضوضاء بشكل فعال؛ حيث تقوم باستمرار بتحليل الضوضاء في الخلفية، ويتم تشغيل الصوت تبعا لذلك من أجل تشغيل الصوت بأفضل جودة ممكنة عند إجراء المكالمات الهاتفية أو الاستماع إلى الموسيقى، وأطلقت شركة جابرا على هذه التقنية الجديدة اسم الصوت الذكي SmartSound، والتي لن يظهر تأثيرها إلا في الاختبارات العملية.

وأوضحت شركة جابرا أن سماعة الرأس اللاسلكية الجديدة تأتي مزودة بمشغلات 40 مم و6 ميكروفونات، وأكدت الشركة الدنماركية أن سماعة Elite 85h تعتبر من أوائل السماعات، التي يتم تفعيلها عن طريق تطبيقات المساعد الرقمي أمازون Alexa وأبل Siri وجوجل Assistant دون الضغط على أحد الأزرار، وبالتالي فإنه يتم استعمالها عن طريق الأوامر الصوتية.

وأعلنت شركة جابرا عن طرح سماعة الرأس الجديدة في الأسواق العالمية نظير سعر يبلغ حوالي 300 يورو.

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