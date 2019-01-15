كولومبيا – أعلنتكولومبيا أن هناك مساعي لتشكيل تحالف إقليمي جديد لدول أمريكا الجنوبية لتشديد الضغط على فنزويلا.

وأكد الرئيس الكولومبي إيفان دوكي أن هناك جهودا تبذل لإقامة تحالف تحت مسمى “بروسور”، ليحل محل اتحاد دول أمريكا الجنوبية (أوناسور) الذي تعتبر فنزويلا عضوا فيه وتؤثر على عمله.

وأوضح دوكي في تصريح للإذاعة المحلية: “نتطلع لإنهاء “أوناسور” وإنشاء “بروسور”… وهي منصة في أمريكا الجنوبية لتنسيق السياسات العامة والدفاع عن الديمقراطية والمؤسسات المستقلة واقتصاد السوق”.

وأضاف أنه “من الضروري إغلاق “أوناسور” التي كانت داعمة للديكتاتورية في فنزويلا”.

ويأتي ذلك على خلفية الأزمة في العلاقات بين فنزويلا ومعظم دول أمريكا الجنوبية التي أعلنت عدم اعترافها بشرعية الولاية الجديدة للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، التي بدأت يوم 10 يناير الجاري، حيث أدى مادورو اليمين الدستورية في أعقاب الانتخابات التي فاز فيها في مايو الماضي، والتي قاطعها معظم قوى المعارضة في بلاده، واستنكرتها الدول الغربية على رأسها الولايات المتحدة، والعديد من دول المنطقة.

يذكر أن الاتفاق بشأن تأسيس اتحاد دول أمريكا الجنوبية (أوناسور) تم التوصل إليه في عام 2008 بمبادرة من الرئيس الفنزويلي الراحل هوغو تشافيز، وذلك في الفترة التي تغلبت فيها القوى اليسارية على حكومات دول المنطقة. ودخل الاتفاق حيز التنفيذ عام 2011 بعد المصادقة عليه في كافة الدول.

وكان الاتحاد يضم جميع الدول الـ 12 في أمريكا الجنوبية. وفي 2018 أعلنت الأرجنتين والبرازيل وتشيلي وكولومبيا وباراغواي والبيرو تعليق عضويتها في المنظمة احتجاجا على سياسات الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

المصدر: رويترز