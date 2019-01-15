أنجلترا – اكتسب النرويجي أولي جونار سولسكاير، المدير الفني المؤقت لمانشستر يونايتد، ثقة الجميع في النادي الإنجليزي.

وقالت صحيفة “ذا صن” البريطانية، إن المدير التنفيذي للشياطين الحمر إد وودوارد، معجب بشكل كبير بسولسكاير، حيث بات مرشحًا كبيرًا ليصبح مدربًا دائمًا للفريق.

وأوضحت الصحيفة أن وودوارد ذهب إلى غرف ملابس الفريق بعد الفوز على توتنهام في ويمبلي، حيث هنأ المدرب على العمل الذي يقوم به.

وأشارت إلى أن مجلس إدارة النادي كان يضع الأرجنتيني بوكيتينو كهدف أول لتدريب الفريق، لكن ما فعله سولسكاير بالفوز في أول 6 مباريات، غير الأفكار، فقد أصبح الجميع ينادي بالإبقاء عليه كمدرب دائم.

وقاد سولسكاير الفريق إلى الفوز السادس على التوالي في مختلف المسابقات، كما بات الشياطين الحمر على مقربة من المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

وتشير التقارير إلى أن العمل التكتيكي الذي يقوم به سولسكاير في الحصص التدريبية، يثير إعجاب الإدارة، إضافة إلى العمل المنفرد مع اللاعبين، وخاصة بول بوجبا وماركوس راشفورد.

وكان مانشستر يونايتد أعلن التعاقد مع المدرب، من ناديه مولده النرويجي على سبيل الإعارة، حتى نهاية الموسم الحالي.

المصدر: كووورة