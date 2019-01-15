ليبيا – أكدت الشركة العامة للكهرباء في بياناً لها أمس الإثنين أن ما يتم تداوله عبر بعض صفحات التواصل الاجتماعي حول تصدير الطاقة الكهربائية إلى الشبكة التونسية من إنتاج محطة الرويس أو الشبكة الليبية من 160 إلى 300 ميغاوات لا أساس له من الصحة.

الشركة أوضحت في بيانها والذي تلقت المرصد نسخة منه أنه لا يوجد ربط تزامني مع الشبكة التونسية ،مشيرةً إلى أن السعة المسموح بها من الجانب التونسي التي تمر عبر خطوط نقل الطاقة بين الشبكتين فقط لا تتعدى 150 ميغاوات.

وأضاف البيان أنه يتم في الفترة الحالية مع وجود عجز في تلبية الطلب على الطاقة الكهربائية في الشبكة الليبية تغذية جزء من أحمال المنطقة الغربية على الشبكة التونسية بقيمة 100 ميغاوات حسب امكانية الجانب التونسي.

وأهابت الشركة المواطنين بعدم تداول الأخبار التي لا صحة لها وتسبب في تأجيج الرأي العام، منوّهة إلى أنه يمكن الاطلاع على التقارير الفنية للشبكة التونسية التي تبين عدم وجود عجز في الشبكة التونسية مع توفر فائض في بعض الأحيان يتم تصديره للشبكة الليبية والتي تتحمل المصاريف الباهظة لتخفيف العبء على المستهلك قدر الإمكان نتيجة العجز الذي تعانيه الشبكة الليبية في تلبية الطلب على الطاقة الكهربائية.

الشركة شددت في ختام بيانها على الخروج من هذه الأزمة في القريب العاجل حسب توفر الإمكانيات والظروف المتاحة لذلك.